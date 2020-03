L’AQUILA – Una raccolta fondi per sostenere l’ospedale San Salvatore dell’Aquila nella battaglia contro il Coronavirus.

È quella organizzata da Azimut, associazione senza fini di lucro operativa anche sul territorio, che nelle ultime ora ha divulgato sulla sua pagina Facebook un messaggio per “fare appello al senso di responsabilità di tutti noi ed avviare una raccolta fondi su #GoFundMe”.

“L’emergenza tiene la maggior parte dei cittadini a casa ma nonostante questo possiamo fare qualcosa per contribuire allo straordinario lavoro che il personale sanitario sta svolgendo in queste ore – scrive l’associazione – Chiediamo di condividere queste righe e di effettuare una piccola donazione che può fare la differenza per la nostra sanità pubblica. Raccogliamo ancora una volta la solidarietà degli aquilani e di tutta la nostra Provincia. Sulla nostra pagina Facebook tutti i donatori potranno seguire gli aggiornamenti”.