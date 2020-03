L’AQUILA – Prenderà il via questo pomeriggio il servizio di ascolto aperto a tutta la popolazione in risposta all’emergenza che stiamo vivendo.

Il “telefono amico” è uno spazio virtuale in cui condividere le proprie paure e imparare a governarle, uno spazio in cui gli operatori professionisti delle quattro associazioni abruzzesi proponenti (180amici L’Aquila, Percorsi L’Aquila, Tribunale per i Diritti del Malato L’Aquila e PsyPlus) mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per l’ascolto e il supporto a distanza.

Il servizio è gratuito e aperto a tutti e prevede due modalità: si può chiamare il numero 329-7625604 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20 e sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo stopcovid.abruzzo@gmail.com.

Lo sportello telefonico rivolto ai cittadini, inoltre, verrà presto integrato con dei servizi di debriefing e supervisione clinica in videoconferenza destinati agli operatori che ogni giorno lavorano in prima linea per fronteggiare l’epidemia.