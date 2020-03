L’AQUILA – Presso tutte le farmacie tutte aderenti a Federfarma (federazione nazionale unitaria titolari farmacia), è da oggi possibile richiedere la consegna gratuita a domicilio dei medicinali per le persone con gravi disabilità.

L’iniziativa, lanciata a livello nazionale circa un anno fa da Federfarma con il patrocinio del Ministero della Salute, è riservata alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri soggetti.

Un servizio estremamente importante che viene incontro alle esigenze di persone con gravi disabilità ma anche di anziani che hanno difficoltà a uscire di casa e non possono contare sull’aiuto di amici e parenti in questo momento di grave difficoltà.