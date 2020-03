In tempi di coronavirus e isolamento la creatività ne trae beneficio. Un programmatore cagliaritano, Cristian Pibia, ha sviluppato un sito per poter avere a portata di mano l’autocertificazione per spostamenti su cellulare senza necessità di stampare il foglio.

AUTOCERTIFICAZIONE

La web-app autocertificazionespostamenti.it è un portale in cui si possono inserire i propri dati personali e generare un file PDF. In questo caso verrà data la possibilità di creare un’autocertificazione per gli spostamenti in linea con il dpcm del 9 Marzo 2020.

Non è un sistema ufficiale del Governo o della Regione ma una semplice web-app che permette di creare con facilità e pochi click una autocertificazione degli spostamenti. Il certificato è valido ai fini dimostrativi e firmato digitalmente. La firma viene applicata digitalmente con il proprio nome e cognome, Data ufficiale e indirizzo ip al momento della firma. Il documento è redatto secondo il DCPM del 9 Marzo 2020 e verrà costantemente aggiornato in caso di successive modifiche.