ROMA – Un’app che attraverso il tracciamento digitale di ciascun cittadino potrebbe aiutare ad arginare l’espandersi della pandemia.

Ci sta lavorando una task force per il tracciamento digitale.

Non si tratta di seguire i cittadini mediante Gp e immagini raccolte da videocamere di sicurezza come accaduto in Corea Del Sud – riporta Il Meteo – ma di tenere traccia dei contatti mediante l’utilizzo della tecnologia bluetooth, che utilizziamo tutti i giorni per collegare lo smartphone ai sistemi audio senza fili, in auto o in casa.

Un lavoro arduo che potrebbe aiutare a correre più del virus. Non è certo facile, la strada è lunga e tortuosa, tuttavia grazie alla tecnologia ci potrebbe essere un deciso salto in avanti verso l’abbattimento del Covid-19.

L’applicazione si limiterà a registrare segnali di vicinanza in forma anonima, grazie a bluetooth e wi-fi, e avvertirà chi è entrato in contatto con una persona risultata positiva.

I cittadini italiani che la scaricheranno avranno forniranno tre informazioni essenziali: qual è il dispositivo con il quale sono stati in contatto, a che distanza, per quanto tempo.

Qualora qualcuno risultasse positivo, l’operatore medico che deve essere autorizzato dal cittadino stesso, attraverso un codice identificativo anonimo invierà un messaggio di allerta per informare tutti quegli utenti, sempre identificati in modo anonimo che sono entrati in contatto con chi ha contatto il virus.