L’AQUILA – Sono arrivati 3 ventilatori a turbina, 3 monitor da trasporto e 1 radiologico portatile per l’ospedale del G8, all’Aquila, piccolo ospedale realizzato in occasione dell’evento mondiale che si è svolto in città a circa tre mesi dal sisma del 2009, ripristinato nei giorni scorsi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Lo fa sapere l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris.