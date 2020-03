L’AQUILA – In seguito al decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, il cui obiettivo è quello di cercare di bloccare la diffusione del Coronavirus, sono state varate alcune regole comportamentali.

Per permettere ai fedeli dell’Aquila che per motivi legati al decreto ministeriale saranno impossibilitati a partecipare alle celebrazioni eucaristiche domenicali, le testate giornalistiche on-line Laquilablog e AbruzzoWeb si sono rese disponibili a trasmettere a titolo gratuito, in diretta streaming dai canali web, le celebrazioni programmate dal Capitolo metropolitano dei canonici dell’Aquila, iniziato domenica scorsa nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio alle 17,30 con i Vespri capitolari cantati e alle 18,00 con la santa messa capitolare durante la quale la predicazione quaresimale, sarà tenuta da due religiosi della Diocesi.

Di seguito il programma delle celebrazioni che andranno in diretta streaming.

Domenica 8 marzo, domenica della Trasfigurazione (Mt 17, 1-9), la predicazione durante la santa messa capitolare, sarà tenuta dal superiore dell’oratorio don Bosco, padre Stefano Pastorino, mentre il 15 marzo, domenica della Samaritana (Gv 4, 5-42), il 22 marzo, domenica della guarigione del cieco nato (Gv 9, 1-41) e il 29 marzo, domenica della risurrezione di Lazzaro, durante la santa messa capitolare, la predicazione sarà tenuta dal cappellano del carcere dell’Aquila, padre Fabio Catenacci.

La diretta delle celebrazioni potrà essere seguita a partire da domenica prossima, 8 marzo, dalle ore 17,30, in streaming sul sito di Laquilablog.it, sul sito di Abruzzoweb.it, sui social-network e su www.santamariadelsuffragio.it.