Per la condivisione spirituale dei fedeli della diocesi di L’Aquila si comunica che dalle 17,30 di domenica 15 marzo, su Abruzzoweb.it e su Laquilablog.it, sarà possibile seguire la diretta streaming delle celebrazioni a porte chiuse, dalla chiesa di S. Maria del Suffragio, dei Vespri Capitolari cantati, presieduti dal Can. Sergio Maggioni e della successiva liturgia della Messa Capitolare della III domenica del Tempo di Quaresima presieduta dal Can. Carmelo Pagano Le Rose.

La predicazione quaresimale durante la S. Messa, guardando all’incontro di Gesù con la Samaritana, sarà tenuta da Padre Fabio Catenacci, Vicario Provinciale dei Frati Minori di Lazio e Abruzzo.