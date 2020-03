L’AQUILA – “La polizia municipale ha incrementato i controlli, ieri sono state controllate 76 persone e 40 attività commerciali e 4 persone che non erano in grado di giustificare il motivo per il quale erano in giro sono state denunciate per aver trasgredito le restrizioni”.

Lo ha detto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi durante l’ormai consueta conferenza stampa virtuale su Facebook, aggiornando sull’emergenza Coronavirus.

“Abbiamo applicato con buon senso le restrizioni imposte dal governo, soprattutto all’inizio, ma ribadisco che adesso saremo inflessibili e tutti coloro che non hanno un motivo reale e indifferibile per uscire saranno controllati e sanzionati”, ha aggiunto. (m.sig.)