L’AQUILA – Immagini dei ricordi dell’Aquila: i suoi luoghi, le sue vie e piazze, i suoi aspetti più particolari. Foto che saranno pubblicate sul sito internet del turismo del capoluogo d’Abruzzo, www.quilaquila.it. Questa l’iniziativa, denominata “La mia L’Aquila”, lanciata dall’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio.

“In questi giorni il vuoto è tornato a ‘riempire’ le piazze, le strade ed i vicoli della nostra città in rinascita, nei quali è importante restare a casa per cercare di arginare e ridurre la violenza di questo nemico invisibile, che già troppo dolore ha arrecato al nostro Paese e al mondo intero – ha affermato l’assessore Aquilio –. Per questa ragione abbiamo pensato che possa essere di supporto alla nostra assenza di contatti sociali la condivisione dei ricordi dei luoghi dell’Aquila che sono stati catturati dalle foto di chi quei luoghi li ha vissuti e li porta nel cuore.

“Per questo – ha proseguito Aquilio – coloro che ne avessero piacere possono inviare le foto dei monumenti, aspetti particolari, angoli suggestivi della città e del territorio all’indirizzo turismo@quilaquila.it . Chiaramente non devono essere foto di oggi: ribadisco che le misure restrittive in vigore devono essere assolutamente rispettate e bisogna restare a casa. Ma immagini di ricordi, di situazioni vissute che possono avere un particolare significato per chi le ha scattate, o per il momento nel quale è stato realizzato, o per l’occasione, o per quello che quel luogo possa rappresentare”.

Chi fosse interessato, pertanto, può inoltrare le immagini a turismo@quilaquila.it , indicando nella mail di invio il “titolo” e il periodo al quale la foto o le foto si riferiscono, corredate dalla liberatoria firmata, che è possibile scaricare sullo stesso sito. “Le foto selezionate – ha concluso l’assessore Fabrizia Aquilio – saranno pubblicate sui social facebook e instagram dell’assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila e sulla pagina dedicata a ‘La mia L’Aquila’ sul sito www.quilauila.it. Riempiamo la nostra attesa delle immagini che rianimano i luoghi a noi cari”.