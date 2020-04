Airbnb ha creato un fondo da 250 milioni di dollari per gli host che hanno risentito delle cancellazioni. È una delle novità annunciate oggi da Brian Chesky, Ceo del noto portale di affittacamere, in una lettera ai proprietari degli appartamenti della sua rete. Il fondo prevede di rimborzare il 25% di tutte le cancellazioni subite dai suoi host tra il 14 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a seguito dell’annuncio dell’OMS di pandemia globale da Coronavirus.

Un secondo fondo da 10 milioni è stato invece riservato per i superhost e gli host di Esperienze che sono in difficoltà nel pagare l’affitto o il mutuo. Questi potranno richiedere fino a 5.000 dollari di finanziamenti a fondo perduto. Il fondo è stato costituito da donazioni sia dei dipendenti (per 1 milione di dollari) sia dei 3 fondatori di Airbnb: Brian, Joe e Nate (per 9 milioni di dollari).