In Australia, dove le infezioni da coronavirus sono aumentate oltre le 6.200 unità e i grandi stati sono bloccati e sopportano una crisi economica senza precedenti, i residenti hanno pensato di rendere la quotidianità divertente, semplicemente nel portare fuori la spazzatura.

Bin Isolation Outing, un gruppo pubblico di Facebook, nato il mese scorso e cresciuto a oltre 600.000 follower, incoraggia gli australiani a diventare creativi con il loro smaltimento dei rifiuti.

“So basically the bin goes out more than us so let’s dress up for the occasion,” a description of the group said. “Fancy dress, makeup, tutu … be creative!”