L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, tiene anche oggi una nuova conferenza stampa virtuale attraverso Facebook.

L’appuntamento è alle 13.40 e non alle 12.30, come di consueto, per sopravvenuti impegni istituzionali del primo cittadino che risponderà in diretta sul social alle domande dei giornalisti sull’emergenza Coronavirus e sulle conseguenze sulla città, dopo un’intervista per il Gr2 Rai dove parlerà del bonus libri.

Si tratta del 26esimo appuntamento di quella che oramai è una consuetudine. Una modalità innovativa e utile in un momento critico nel quale sono ridotti al minimo i contatti tra le persone, quindi anche tra rappresentanti delle istituzioni e giornalisti.