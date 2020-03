L’AQUILA – In questo momento di emergenza Covid-19 che sta colpendo il nostro amato Paese, situazione difficile sia nell’aspetto sanitario che nell’aspetto umano e relazionale, l’Aero Club L’Aquila intende supportare e collaborare con le amministrazioni locali e regionali.

Ha infatti proposto di mettere a disposizione piloti esperti e la sua flotta composta da 6 aeromobili (aviazione generale e ultraleggeri) e numerosi aeromobili a pilotaggio remoto (droni), da utilizzare per il trasporto di personale e materiale sanitario, attività di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini e sorveglianza del territorio, e quant’altro ritenuto necessario.

L’associazione, presente nel settore aeronautico dal 1958, gestisce la pista di volo situata tra i comuni di Fossa e Poggio Picenze in provincia di L’Aquila, denominata “Aviosuperficie L’Aquila”. La posizione di questa base operativa molto strategica in quanto costituisce un collegamento veloce con i diversi aeroporti ed aviosuperfici dislocati nella regione Abruzzo e in tutto il territorio nazionale. Tale struttura privata è da sempre a disposizione della Protezione Civile e dell’Elisoccorso per facilitare la gestione di interventi di soccorso.

Auspicando di poter apportare il proprio contributo in questa situazione di estrema difficoltà, Aero Club L’Aquila in una nota ringrazia ed elogia l’attuale costante e prolungato lavoro di tutto il personale sanitario, delle forze dell’ordine e dei volontari delle numerose associazioni chiamate in campo.