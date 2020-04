L’AQUILA – 24 quintali di prodotti per l’igiene della persona e della casa.

A donarli al Comune dell’Aquila è stata l’azienda Acqua&Sapone che in questo modo ha voluto contribuire al sostegno dei nuclei familiari maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus.

I materiali sono stati consegnati questa mattina presso la Casa del Volontariato dell’Aquila, alla presenza del sindaco del capoluogo d’Abruzzo, Pierluigi Biondi, e del referente tecnico del Csv locale, Concetta Trecco.

Sarà la stessa Casa del Volontariato provinciale, sulla base delle richieste di cittadini in difficoltà, a provvedere alla distribuzione, anche grazie ad un accordo di gemellaggio che sarà siglato con il Centro di Servizio per il Volontariato nazionale.

Sulla base di questo accordo, a seguito della rimodulazione dei progetti di Servizio Civile Universale, che prevede l’impiego dei volontari nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, questi forniranno il loro apporto per organizzare la distribuzione dei prodotti.

“Si tratta di un’ulteriore testimonianza di vicinanza nei confronti della nostra comunità da parte di un’azienda abruzzese che anche nel 2009 aveva messo in campo iniziative a favore delle popolazioni colpite dal sisma – afferma il sindaco in una nota – . Uno dei temi centrali per la prevenzione e il contrasto del Covid-19 è proprio quello della pulizia e dell’igiene: per questa ragione ringrazio la famiglia Barbarossa, proprietaria dell’azienda Acqua&Sapone, per la sensibilità e la disponibilità mostrata verso L’Aquila e i suoi cittadini”.