L’AQUILA – “Al fine di agevolare e sostenere ulteriormente i cittadini, da assessore con delega alle Entrate ho predisposto la sospensione del pagamento della tassa automobilistica”.

Lo comunica l’assessore regionale Guido Quintino Liris.

Per i contribuenti che hanno residenza o sede legale nel territorio della Regione Abruzzo, sono quindi sospesi i termini per i versamenti della tassa automobilistica regionale in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020.