La redazione de L’AquilaBlog ha predisposto una mappa geolocalizzata dei contagi con i casi ufficiali Covid-19, confermati dalla Regione Abruzzo giorno per giorno. Le province sono differenziate con i “segnaposto” per colore per meglio evidenziarle. I “segnaposto” indicano esattamente il dato riferito alla residenza del paziente, così come risulta nel sistema anagrafico delle Asl. Vale a dire che la località potrebbe in qualche caso non coincidere con la residenza anagrafica comunale e/o con il domicilio del paziente stesso. Altre info su www.laquilablog.it.