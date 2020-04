L’AQUILA – “In gioco c’è la libertà di ognuno di noi” e per difenderla “non temiamo di scendere in piazza”.

Per il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D`Eramo, e` questo il quadro politico attuale, dove protagonista è un Governo che ci fa assistere ad “una follia collettiva”, ovvero, “una privazione di fatto della liberta` non soltanto di pensiero e di parola, ma anche fisica, con l`arresto, in termini di lavoro, dei due rami del Parlamento che addirittura non si possono esprimere attraverso un voto per delegare i rappresentanti del Governo ad andare a sedere in Unione Europea e assumere decisioni. Le funzioni del Parlamento sono di fatto sospese”.

Parole pronunciate nel corso della conferenza stampa tenuta a L’Aquila dalla consigliera Lega, Sabrina Bocchino, prima firmataria di un progetto di legge con cui si prevede lo stanziamento di 19 milioni di euro a fondo perduto, ricavati dalla rimodulazione dei fondi europei, in favore di turismo, commercio e, in sostanza, di buona parte delle partite Iva. Una situazione quella del Paese da cui emergono, ha aggiunto D`Eramo, “la stanchezza e il nervosismo, che stanno facendo scaturire tensioni sociali in tutto il sistema nazionale”.

“Questo Governo – ha detto ancora – deve comprendere che o inizia definitivamente una politica a difesa degli interessi nazionali, che non permetta la svendita di porti, ferrovie e gli asset strategici a Cina e Germania, ma inizi a difendere realmente le economie delle nostre micro-piccole e medie aziende, o non avremo alcun timore a scendere in piazza. Ne vale futuro, dignità popolo italiano e dei nostri figli”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il capogruppo della Lega Pietro Quaresimale e il vicepresidente vicario del Consiglio regionale Roberto Santangelo (Azione Politica) che, con la Bocchino, ha lavorato alla proposta di legge presentata oggi.

