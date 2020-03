SCOPPITO – Le case di riposo e le residenze sanitarie assistite sono diventate veri e propri inneschi ad orologeria e rischiano di pagare un prezzo altissimo.

Da nord a sud oramai il bilancio di positivi o già deceduti in queste strutture continua a crescere. A Collettara di Scoppito, la Rsa Villa Dorotea ospita 130 persone. “La nostra struttura è blindata, dice il direttore Agostino Cialfi, non ci sono contatti con l’esterno, tranne per alcune visite dei parenti, ma solo in giardino. Abbiamo fatto richiesta di tamponi anche per i degenti che vengono trasferiti in questa struttura”.