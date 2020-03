ROCCARASO- Impedire l’ingresso in paese da parte di non residenti e turisti per evitare il rischio di violazioni delle norme del decreto anti Coronavirus.

Francesco Di Donato, primo cittadino di Roccaraso (L’Aquila), con un’ordinCoronvanza ha modificato ieri la viabilità del borgo montano, limitando gli ingressi, vietando l’utilizzo dei parchi giochi del Pratone e del Pietransieri e invitando i non residenti a far ritorno a casa.

Misure queste necessarie a scongiurare il pericolo di contagio e a non aggravare la situazione di emergenza sanitaria.