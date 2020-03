L’AQUILA – È risultata positiva al Covid 19, nel primo test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, la sorella del paziente di Vasto (Chieti) ricoverato da ieri sera all’ospedale San Pio e a sua volta risultato positivo al virus.

Anche la donna è ricoverata in isolamento nel reparto di malattie infettive del nosocomio.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Sono 91 i test per il Covid 19 eseguiti dal laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall’inizio dell’emergenza a oggi. Di questi 74 sono risultati negativi, 8 positivi.

Al momento sono stati eseguiti 19 test per la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 11 per la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 46 per la Asl di Pescara e 15 per la Asl di Teramo.