ANCONA – A partire dal 28 maggio le imprese che operano nei cantieri della ricostruzione del Centro Italia colpito dal sisma del 2016 possono presentare, attraverso Invitalia, le domande per ottenere i contributi Inail per il contenimento dei rischi di contagio all’interno dei cantieri.

A comunicarlo è il sito del commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini.

“I fondi – si legge – ammontano a 20 milioni e sono destinati alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei cantieri di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”.

Le spese ammissibili al contributo, per un importo massimo di 10 mila euro ad impresa, e che può arrivare al 100% dei costi sostenuti, “sono quelle effettuate e documentate tra il 19 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020”, viene specificato.

E si riferiscono all’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; di dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; di apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; di dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.