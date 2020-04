Più di 100 accademici, parlamentari e personaggi pubblici di tutta Europa e Australia hanno firmato una lettera aperta che critica il ruolo del governo cinese nella pandemia globale, affermando che l’attuale crisi che colpisce il mondo “è stata causata dal regime, così molti di voi sono stati tollerando e sostenendo per decenni”.

La Cina ha affrontato continue ostilità e scetticismo nei confronti della sua risposta virale, in particolare a causa della sua soppressione delle informazioni all’inizio dello scoppio e della punizione degli operatori sanitari che hanno cercato di avvertire i colleghi del nuovo virus a dicembre.

La relazione già tesa tra Stati Uniti e Cina è peggiorata, poiché ogni governo ha cercato di incolpare l’altro per l’epidemia – comprese accuse infondate sulla produzione deliberata del virus. La pandemia ha anche alimentato le ostilità con Taiwan, che è stata lasciata fuori dalla risposta dell’Organizzazione mondiale della sanità e con le nazioni africane i cui cittadini sono stati discriminati a Guangzhou.

“Non dovremmo mai dimenticare che il momento di Chernobyl in Cina è stata una ferita autoinflitta”, si legge nella lettera, pubblicata martedì sulla Free Press di Hong Kong.

The global pandemic forces us all to confront an inconvenient truth: by politicising all aspects of life including people’s health, continued autocratic one-party rule in the People’s Republic of China has endangered everyone.

Rather than trusting the CCP’s intentions and accepting establishment academics’ uncritical approval of the party-state’s policies, we should pay greater attention to the voices of what can be termed ‘unofficial’ China.

These independent-minded academics, doctors, entrepreneurs, citizen journalists, public interest lawyers and young students no longer accept the CCP’s rule by fear. Neither should you.