L’AQUILA – Adesso che è tutto praticamente aperto, le direttive richiamano all’attivazione di un più capillare sistema di controllo per verificare la puntuale osservanza delle prescrizioni da parte dei cittadini e di tutte le attività artigianali, ristorazione e commercio.

“Il Comune dell’Aquila – dice a Laquilablog il sindaco Pierluigi Biondi -, dall’inizio delle restrizioni ha fatto oltre 10 mila controlli. Per chi trasgredisce è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, nonché la chiusura dell’attività per un mese. Capiamo il momento di rodaggio per ritrovare un po’ di normalità, ma non saremo tolleranti. Gli aquilani devono dimostrare buon senso ed equilibrio”.