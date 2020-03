Alla Pandemia globale, papa Francesco ha risposto, insieme ai cristiani di tutte le confessioni, questa mattina con il Padre Nostro globale. All’appuntamento dato dal Papa per oggi alle ore 12, quando ha recitato la preghiera del Padre Nostro nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, trasmesso da Vatican Media e Rai 1, hanno aderito anche i membri di associazioni e movimenti ecclesiali dell’Arcidiocesi di L’Aquila, dopo avere ricevuto l’invito a collegarsi a questo momento di preghiera, da parte della Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali.

Durante la preghiera dell’Angelus di Domenica 22 marzo, Papa Francesco aveva rivolto ai cristiani di tutto il mondo l’invito a unirsi in preghiera per rispondere alla pandemia del virus con l’universalità della preghiera, recitando contemporaneamente il Padre Nostro nel giorno in cui molti cristiani ricordano l’annuncio alla Vergine Maria dell’incarnazione del Verbo.

Ecco le parole di introduzione del Santo Padre Francesco alla preghiera del Padre Nostro che ha recitato oggi, a mezzogiorno, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico, invitando i cristiani di tutto il mondo ad affidarsi ‘con piena fiducia alle mani di Dio e con un cuore solo e un’anima sola’.

Cari fratelli e sorelle, oggi ci siamo dati appuntamento, tutti i cristiani del mondo, per pregare insieme il Padre Nostro, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre. Lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno; ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l’umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus. E lo facciamo insieme, cristiani di ogni Chiesa e Comunità, di ogni tradizione, di ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie; per gli operatori sanitari e quanti li aiutano; per le autorità, le forze dell’ordine e i volontari; per i ministri delle nostre comunità. Oggi molti di noi celebrano l’Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo “Eccomi”, umile e totale, si rispecchiò l’“Eccomi” del Figlio di Dio.