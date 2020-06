L’AQUILA – “I contributi del Comune dell’Aquila per le bike a pedalata assistita hanno avuto un grande successo – racconta a Laquilablog l’Assessore ai Trasporti, Carla Mannetti –. In meno di dieci giorni sono arrivate 300 domande per poterle acquistare e proprio oggi che è la Giornata Mondiale della Bicicletta abbiamo deciso di liquidare le prime cento richieste. Questi incentivi – precisa la Mannetti -, sono cumulabili con quelli di stato del decreto “Rilancio”.

Il bando va avanti fino ad esaurimento fondi che ammontano a circa 170mila euro.