L’AQUILA – Viola la misura cautelare dell’allontamento dalla casa emessa dall’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia continuando a molestare la moglie, e viene richiuso in carcere: sono stati i carabinieri della frazione aquilana di Paganica a condurre presso la locale Casa Circondariale “Le Costarelle” dell’Aquila un 53enne residente nel capoluogo.

L’inasprimento della misura è stata chiesta, sulla base di quanto documentato dai militari, dalla Procura della Repubblica dell’Aquila nella persona del Pm Roberta D’Avolio, ed emesso dal Tribunale.

Circa un anno fa era stata la giovane moglie, stufa delle continue vessazioni fisiche e psicologiche da parte del marito, a denunciare i maltrattamenti con la conseguenza della misura dell’allontanamento.

L’uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte dal giudice in seguito alle quali la donna non ha esitato a chiamare il 112. I numerosi interventi dei militari della stazione di Paganica hanno consentito di documentare le violazioni commesse dall’uomo.

Anche nella emergenza coronavirus – si legge in una nota dei carabinieri – l’attenzione della Procura e delle Forze dell’Ordine è massima nei confronti della salvaguardia delle donne e di tutte quelle condotte che posso potenzialmente perfezionare i reati di violenza domestica.