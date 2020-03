AVEZZANO – Lo hanno sorpreso a consumare alimenti assieme ad alcuni avventori. Per questo il titolare di un bar di piazza Cavour ad Avezzano (L’Aquila) assieme ai clienti è stato sanzionato per violazione delle restrizioni imposte dal decreto per l’emergenza Coronavirus.

Nella serata di ieri personale della Sezione Volanti del commissariato di polizia, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal questore di L’Aquila per verificare il rispetto delle disposizioni governative adottate a seguito dell’insorgere e del diffondersi del virus Covid19, ha accertato la presenza, all’interno del locale, di alcuni avventori.

A tutti i presenti, come previsto dall’art. 4 del decreto legge nr. 19 del 25 marzo 2020, è stata contestata la violazione di cui all’art. 1 comma 2 lettera A, per aver lasciato il proprio domicilio senza giustificato e valido motivo, che prevede una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

Al titolare del bar è stata anche contestata la violazione di cui all’art. 1 comma 2, lettera U dello stesso decreto legge per aver di fatto somministrato alimenti all’interno del proprio esercizio commerciale nonostante ne fosse stabilita la chiusura.

Per tale violazione è prevista inoltre la sanzione accessoria della sospensione dell’attività, da 5 a 30 giorni, a decorrere dalla cessazione dell’emergenza, oltre alla sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.000.

L’inosservanza al divieto di apertura è stata segnalata al prefetto per i successivi provvedimenti amministrativi.