L’AQUILA – Il neonato Consorzio Aquilano, fondato da 15 aziende locali, ha inaugurato a Bazzano il suo Caseificio con annesso punto vendita. In questa struttura verranno realizzati prodotti a marchio aquilano, a partire dal pecorino.

Un marchio unico non solo per fare “forza”, ma per mettere insieme agricoltori e allevatori e fargli scambiare idee e competenze sui prodotti caseari.