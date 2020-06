L’AQUILA – È stata consegnata questa mattina al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e all’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti la prima auto elettrica che entra a far parte del parco mezzi del Comune dell’Aquila in modo permanente.

“Già in passato una vettura simile era stata utilizzata ma per un periodo limitato di tempo. – spiegano sindaco e assessore – Grazie ai fondi individuati nell’ambito del progetto ReStart, con cui è stata finanziata l’iniziativa volta a incentivare la mobilità elettrica, abbiamo voluto dare un segnale e dotare l’ente del primo mezzo non alimentato da combustibili fossili, cui nelle prossime settimane ne aggiungeranno delle altri”.

“Si tratta di un ulteriore tassello per la costruzione di una città più sostenibile, moderna ed ecologicamente al passo con i tempi. La rivoluzione dell’elettrico è in corso e stiamo dimostrando di saperla cogliere a pieno: abbiamo messo su strada il primo bus elettrico d’Abruzzo, cui ne sono seguiti ulteriori cinque, sono stati messi a disposizione dei cittadini risorse importanti per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita, con oltre 500 domande di contributo già pervenute, e auto elettriche. Un grande sforzo per migliorare la qualità ambientale della nostra città già premiata da importanti studi e ricerche, come quella sull’ecosistema urbano di Legambiente e Sole24ore dell’ottobre scorso” concludono Biondi e Mannetti.