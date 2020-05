L’AQUILA – Difficile applicare l’ultimo decreto del Governo con la nuova entrata di “congiunto”. Puoi essere sanzionato perché sei senza mascherina o stai facendo un assembramento, ma non perché dichiari di andare (davvero) a trovare la zia. Le forze dell’ordine non possono verificarlo, ti lasciano andare, e non scatta la sanzione. Questo è quello che sta praticamente accadendo, anche se il Maggiore Luigi Balestra , Comandante delle Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila, precisa a Laquilablog: “le verifiche sono le stesse che adottiamo dall’inizio, nel caso di “congiunto”, il controllo avviene in un secondo momento e per campione”.