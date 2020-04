L’AQUILA – Confindustria L’Aquila da il via al secondo questionario, promosso tra le imprese della provincia per valutare gli effetti del Covid-19 sul mondo dell’impresa e sull’economia del territorio. A Marzo il 60% delle industrie che operano in provincia dell’Aquila aveva fermato l’attività e tremila i lavoratori erano finiti in cassa integrazione.

Ora le domande che vengono poste agli associati riguardano la previsione dei danni al fatturato, in relazione alla mancata partecipazione a fiere ed eventi promozionali ipotizzando anche una riduzione in quantificazione dei mancati introiti, dal 5% al 100%.

Si passa, poi, alle strategie da mettere in campo per superare il momento di crisi come l’aumento delle vendite e-commerce, il cambio dei Paesi di destinazione dell’export, la ricostituzione del magazzino o la chiusura dell’impresa.

L’ultima analisi riguarda i provvedimenti che il Governo dovrebbe mettere in atto per mitigare gli effetti negativi dello shock economico da Covid-19.