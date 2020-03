L’AQUILA – “Una notizia importante che la città e il territorio aspettavano da anni”.

Così il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato ristretto dei sindaci, Pierluigi Biondi, ha commentato l’annuncio, da parte della direzione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, di due concorsi per 105 posti da infermiere e 52 da assistente amministrativo, nonché dell’avvio di procedure di stabilizzazione relative a complessive 90 unità di personale, tra medici e infermieri.​

“Finalmente, dopo molto tempo – ha proseguito Biondi – l’azienda sanitaria locale è nella condizione di assumere personale a tempo indeterminato. Si tratta di provvedimenti strategici per l’intero territorio provinciale e per le politiche in campo sanitario, ai fini di una piena efficienza e del miglioramento delle risposte all’utenza. Le nuove assunzioni e le stabilizzazioni del personale precario, medico e paramedico, permetteranno infatti di dare una prima risposta alla cronica carenza di organico più volte lamentata e denunciata dai cittadini, dalle istituzioni e dagli stessi operatori”.

“Un problema, enorme e generalizzato anche a livello nazionale, che limita e talvolta addirittura paralizza l’attività in campo sanitario e che è esploso nella sua drammatica evidenza a seguito dell’emergenza legata al coronavirus. Si tratta di un risultato importante, inoltre, per la stabilizzazione del personale della Asl e per il superamento del precariato all’interno dell’azienda, nel segno di un generale processo di riorganizzazione complessiva per la maggiore efficienza del sistema”.