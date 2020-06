L’AQUILA – La fase 2, ha decretato la possibile riapertura dei Centri diurni per disabili. Un momento atteso da tantissime famiglie in difficoltà nel gestire figli e parenti durante il il lockdown racconta a Laquilablog Geraldine D’Alfonso responsabile Centro diurno della Comunità 24 Luglio.

“Per queste persone, dice Geraldine, la Comunità rappresenta una sorta di palestra per l’autonomia e l’inclusione. Purtroppo, però, il ritorno alle attività presenta numerose incognite. Manca ancora il piano territoriale regionale , ovvero quello strumento amministrativo che permetta di applicare le linee guida arrivate dal Governo”.

“La Regione, dice Geraldine, lo ha predisposto per le sagre e le attività ricreative, ma non per i centri diurni”.