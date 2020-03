L’AQUILA – Lucio Luzzetti, è il nuovo segretario generale del Comune dell’Aquila.

Luzzetti è di Scanzano, in provincia di Grosseto e ha già svolto la funzione di segretario generale in alcune città della Toscana. All’Aquila sarà in servizio dal prossimo 10 marzo, succedendo ad Alessandra Macrì.

Viene dall’esperienza di segretario generale al Comune di Monte Argentario e precedentemente, ha svolto il ruolo di segretario generale nei comuni di Montalcino e Gavorrano, nei quali, dal 2009 al 2011, è stato anche direttore generale, di Castiglione della Pescaia.

Ha inoltre specifiche competenze in materia di urbanistica, con particolare riferimento ai piani attuativi e alle varianti al piano strutturale e regolamento urbanistico, lavori pubblici e project financing, tributi degli enti locali, controllo di gestione.

Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, lo stesso Lucio Luzzetti ha annunciato la sua nomina sui social.

“Da oggi sono stato nominato segretario generale della città dell’Aquila – ha scritto su Facebook – . Si apre quindi una nuova fase della vita personale e professionale. Prenderò servizio con entusiasmo il 10 marzo. Lascio Quarrata dopo due anni e 5 mesi di servizio, in questi anni sono cambiato l’esperienza mi ha cambiato in meglio! Lascio persone a cui vorrò sempre bene, per la loro umanità, civiltà ed affetto”.