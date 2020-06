AVEZZANO – “Sentire il sostegno di questa squadra è motivo di orgoglio, questo non è un progetto nato oggi per domani, ci lavoriamo da anni, con un solo obiettivo: il futuro della nostra città. Riporterò Avezzano ad illuminare la Marsica. Avezzano non può più aspettare”.

Così Tiziano Genovesi, candidato sindaco di Avezzano (L’Aquila) della Lega, presentandosi ieri alla stampa e alla città con la benedizione dello stato maggiore del partito: dal coordinatore regionale Luigi D’Eramo agli assessori regionali al completo, Emanuele Imprudente, Nicola Campitelli, Nicoletta Verì e Piero Fioretti, passando per il capogruppo all’Emiciclo Pietro Quaresimale fino al senatore Alberto Bagnai e tanti altri.

Imprenditore di 40 anni, da tempo impegnato nella Lega prima come militante poi come coordinatore provinciale, Genovesi deve ancora ricevere il placet del resto della coalizione, non a caso non presente ieri alla conferenza stampa con cui il Carroccio lo ha lanciato.

Sul suo nome il partito ha puntato i piedi: già Matteo Salvini la settimana scorsa all’Aquila ha fatto intendere come la Lega non ha la minima intenzione di indietreggiare, avendo fatto già importanti passi indietro quando si è trattato di scegliere i sindaci di L’Aquila e Pescara e persino il presidente della Regione.

Avezzano arriva all’appuntamento commissariata, dopo la caduta dell’amministrazione di centrodestra guidata da Gabriele De Angelis di Forza Italia.

Bagnai ha definito Genovesi “un candidato animato da passionale civile, che ha comportato il volersi mettere in gioco per tutelare la propria comunità. Potremo fare la differenza. È importante la crescita dei territori e di una buona classe politica per le strategie complessive del nostro partito e per il successo della rivoluzione del buonsenso. Sono onorato e lieto di essere qui ad Avezzano nella capitale di un territorio che amo e in cui vengo spesso”.

“La Lega”, gli ha fatto eco D’Eramo, “mette a disposizione della comunità non solo uno degli uomini migliori, ma mettiamo a disposizione la leadership del partito in questo territorio e in questa provincia. C’è differenza tra i professionisti della politica e gli innamorati del proprio territorio, e Tiziano Genovesi è innamorato di questa città, sprigiona forza e vibrazioni positive. Ha l’umiltà di ascoltare gli ultimi. Ed è di queste vibrazioni positive che la città ha un bisogno impellente. Noi saremo tutti al tuo fianco”.

“Ci sono stati amministratori esperti che hanno rovinato intere città – ha aggiunto – dall’altro lato ci sono stati giovani amministratori che hanno fatto crescere interi territori, solitamente inseguendo il proprio sogno di buona politica e buon governo”.

“Il Covid ci ha insegnato che i confini non esistono, il mantra di questo nuovo mandato sarà quello di andare a bussare sui tavoli che contano, per ottenere possibilità di crescita del territorio, a partire dal nuovo Ospedale di Avezzano. Oggi c’è bisogno di investimenti, questa città non può più aspettare”, ha detto dal canto suo Tiziano Genovesi.

“Vanno cambiate le priorità per la città – ha aggiunto – Dobbiamo lavorare sull’agricoltura, dobbiamo tornare ad essere un punto di riferimento. Siamo riusciti in pochissimo tempo, nel pieno della pandemia, a gestire il problema nel pronto soccorso di Avezzano. Un piccolo segnale per far sì che noi ci siamo e stiamo lavorando per il bene del nostro territorio. Il tribunale di Avezzano deve rimanere aperto. Stiamo lavorando in maniera importante, seria e concreta. Dalle parole ai fatti, siamo in grado oggi di prenderci carico delle istanze di questo territorio e di questa città. Perché da questa città deve rinascere la Marsica, e il sindaco deve diventare ambasciatore delle istanze di questo territorio”. (m.sig.)