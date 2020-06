L’AQUILA – La prima Commissione consiliare, Programmazione e Bilancio, presieduta dal consigliere Luigi Di Luzio, è convocata per venerdì 26 giugno, alle ore 9 (seconda convocazione ore 9,30), per discutere in ordine alla quarta variazione al bilancio di previsione dell’ente, relativa ai maggiori fabbisogni di spesa e alle minori entrate dovute all’emergenza da Covid 19.

Nella giornata di domani, alle ore 12 (seconda convocazione ore 12,30), si riunirà anche la quinta Commissione, Garanzia e Controllo, presieduta dal consigliere Giustino Masciocco, per esaminare un esposto presentato dai consiglieri comunali Marcello Dundee e Berardino Morelli (Forza Italia), ai fini dell’eventuale inoltro all’autorità giudiziaria.

I lavori si svolgeranno su piattaforma digitale.