L’AQUILA – Botta e risposta tra il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Roberto Tinari e il Partito democratico. Un vivace battibecco social nato dal licenziamento del fratello di Tinari, denunciato dallo stesso presidente, commentato dal segretario dem Emanuela Di Giovambattista che ha detto che il lavoro va difeso sempre e comunque e non solo quando si tratta dei propri familiari.

Tinari ha replicato con un post, poi cancellato, sotto al quale sono piovuti commenti anche feroci e sessisti indirizzati all’ex assessore comunale al Sociale.

Solidarietà alla Di Giovambattista è arrivata dalla deputata Stefania Pezzopane e dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e lo stesso Tinari si è scusato: “Sono dispiaciuto e comprendo benissimo lo stato d’animo di chi è stato raggiunto/a da censurabili commenti o si possa essere sentito offeso dalle mie parole – ha scritto su Facebook – ma sono certo e sicuro che con loro già domani si potrà essere insieme per affrontare con ancor più forza e determinazione i problemi di questa nostra città. Iniziando da chi più ne ha bisogno. Tutti possono sbagliare. Soprattutto io”.

In una nota la Conferenza delle Democratiche abruzzesi esprime intanto vicinanza e solidarietà alla Di Giovambattista “per il grave attacco sessista di cui è stata vittima. Attacco di una gravità inaudita. Perché proviene dal presidente del Consiglio comunale dell’Aquila, Roberto Tinari, figura istituzionale, che dovrebbe tutelare e promuovere attraverso i propri comportamenti il rispetto nei confronti delle donne, e invece approva e incoraggia, sui social network, attacchi e insulti rivolti a Di Giovambattista non in quanto esponente politico, ma in quanto donna che esprime le proprie opinioni e ingaggia la battaglia politica, ledendo la maestà dell’uomo avversario”.

“Tinari, personaggio del tutto inadeguato non solo rispetto al ruolo che ricopre, ma anche rispetto a numerosi ipotetici altri che richiederebbero sensibilità non tanto e non solo istituzionale, ma anche aderente e coerente con il vivere civile, dovrebbe dignitosamente, silenziosamente, rassegnare le dimissioni”, aggiungono le Democratiche.

“La questione politica investe chiaramente il partito di cui fa parte, Forza Italia: saremmo curiose di sapere cosa ne pensano delle gesta di Tinari Mara Carfagna, già ministro delle Pari Opportunità, vicepresidente della Camera, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, che hanno fatto da sempre della battaglia a favore dei diritti delle donne un segno distintivo del loro impegno politico. Tinari è uno di voi?”.