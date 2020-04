L’AQUILA – Sembrerà strano ma gli influencer, in tempo di Covid, sono i crisi perchè essendo tutto fermo, non ci sono introiti. A salvarsi sono i food influencer, quelli che, approfittando del tempo a disposizione, pubblicano piatti cucinati e sperimentano nuove ricette condividendo la preparazione con i propri follower. Uno di questi è Ezio Rainaldi, imprenditore e consigliere di Confindustria L’Aquila che condivide la passione per la cucina di mare e non solo sul suo profilo Facebook come un mantra tra i suoi fedelissimi amici.

Proprio a lui, all’uscita dal supermercato, abbiamo chiesto consigli culinari per la Pasqua.