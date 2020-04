In questo periodo di distanziamento sociale, in cui tutti sono chiamati a restare nelle proprie case, il Cirque du Soleil intende rimanere in contatto con i suoi fan in tutto il mondo, offrendo al pubblico anche un nuovo hub di contenuti digitali attraverso il quale tutti potranno godere dei momenti più belli dei suoi celebri show direttamente da casa, con appuntamenti settimanali della durata di 60 minuti.

Ogni settimana, CirqueConnect propone dunque i momenti salienti degli straordinari spettacoli del Cirque du Soleil: Amaluna, Alegria, Volta, Bazzar, Luzia, Kooza e molti altri.