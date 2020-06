PESCARA – L’assessore con delega ai Beni e attività culturali e di spettacolo, Mauro Febbo, ed il professore Piercesare Stagni, rappresentano l’Abruzzo nell’ambito dell’evento “Cinema Italiano Coast To Coast”, maratona live che si terrà sul sito www.posso.it dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di oggi.

La piattaforma partecipativa è ideata da One More Pictures e realizzata da Direct2Brain in collaborazione con Rai Com e con la media partnership di Rai e Rai Cinema.

Le Film Commission, gli artisti, le maestranze, le principali testate online di settore e le istituzioni dell’audiovisivo si confronteranno sulle nuove progettualità del Cinema Italiano, sulle bellezze del territorio, location cinematografiche naturali e uniche la mondo di cui è ricca anche la nostra regione. Conducono l’evento, in diretta streaming, Manuela Cacciamani, Founder di One More Pictures, e Francesco Alò, giornalista e critico cinematografico. Sarà possibile seguire l’evento anche sulla pagina della Regione.