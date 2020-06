L’AQUILA – “Il lavoro In Parlamento e le decisioni politiche conseguenti all’emergenza Covid, portano sul territorio abruzzese ed a L’Aquila ingenti risorse del Governo. È un bel risultato e si aprono nuove opportunità per la nostra città. A L’Aquila spettano due diversi fondi tutti indirizzati a rafforzare il sistema delle ciclovie urbane, del trasporto sostenibile, non inquinante, sicuro per i cittadini e non aggressivo sul tessuto urbano e storico della città. A L’Aquila spetta uno specifico fondo di 248mila 502 euro in qualità di città con sede universitaria, e poi oltre 300mila euro del fondo di 1 milione 400mila euro assegnato alla regione per i 4 capoluoghi di Provincia. Fondi per le annualità 2020 e 2021. Una bella somma che il governo ha destinato alla nostra città per un sistema di ciclovie urbane più utile e sicuro per cittadini e studenti universitari. In parallelo sta funzionando molto bene l’accesso al bonus per cicli e mezzi elettrici con l’incentivo governativo”.

Così Stefania Pezzopane della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera e componente commissione Ambiente ed infrastrutture della Camera.

“Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraverso la sua Struttura Tecnica di Missione ha già’ adottato i decreti attuativi e la ripartizione delle somme per le ciclovie urbane, per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Si fa riferimento alla legge quadro del settore, la Legge 11.01.2018, N. 2 che individua lo strumento di programmazione delle risorse: il Piano Generale della Mobilità Ciclistica, e prevede la redazione dei ‘Biciplan’”, dice.

“Si è data una opportuna accelerata, anche a mitigazione dei problemi di trasporto urbano legati all’emergenza da Covid-19, con questo nuovo intervento si vogliono destinare risorse immediatamente spendibili, garantendo comunque, per l’altro obiettivo delle ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili già per l’anno 2020. Due specifici fondi per 2020 e 2021, quello generale ed inoltre una quota ulteriore di risorse è destinata al Comune dell’Aquila perché ha sede legale della Università’, per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari”, aggiunge.

“Una pioggia di milioni che ora il comune potrà utilizzare predisponendo adeguati programmi. Abbiamo voluto imprimere una accelerata ad una riorganizzazione del trasporto urbano sostenibile e non inquinante, necessario ad una riconversione ecologica della qualità della vita delle nostre città. Una importante iniziativa per L’Aquila e per gli altri capoluoghi di Provincia abruzzesi. Un ottimo lavoro di Parlamento e Governo rivolto alla mia città. Una occasione da non perdere, su cui è bene aprirsi ad un confronto pubblico perché i fondi vengano ben utilizzati”, conclude.