Preoccupa la notizia della scoperta da parte dell’agenzia di analisi e sicurezza Awake di 111 estensioni per Chrome colpevoli di furto di dati e altre attività criminali ai danni dei propri utenti.

Tali estensioni (la cui lista completa è rintracciabile QUI), che in totale avevano raccolto oltre 30 milioni di download, coprivano una vasta gamma di attività – effettuavano download di contenuti online, consentivano di creare file di testo e persino (quale ironia) scansionavano file alla ricerca di malware. La loro principale abilità consisteva però nel furto di password e dati personali attraverso varie tecniche – analisi dei testi copiati e incollati, screenshot e spionaggio dei cookie utilizzati per il login su siti e piattaforme. Tutte le estensioni facevano capo ad un unico attore, finora non identificato.