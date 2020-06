SCOPPITO – Si terrà sabato prossimo, 27 giugno alle 18,30 presso il Parcobaleno di Scoppito (L’Aquila) la presentazione del progetto “Scoppito si differenzia” che prevede la riqualificazione dell’ex rimessa comunale e la realizzazione di un moderno Ecocentro per il materiale proveniente dalla raccolta domiciliare.

“Abbiamo una raccolta porta a porta molto efficiente, di questo dobbiamo ringraziare tutti i nostri concittadini. Abbiamo introdotto le isole ecologiche nei condomini e il compostaggio domestico con lo sconto sulla Tari”, afferma l’amministrazione in una nota.

“Grazie al senso civico degli scoppitani siamo un territorio maturo che può percorrere nuove strade verso l’ autoconferimento in isole ecologiche di prossimità e la tariffazione puntuale. Per fare questo è necessario dotarsi dell’ecocentro, una struttura moderna assolutamente non inquinante che Cogesa Srl realizzerà con un proprio finanziamento nell’area del capannone comunale dove attualmente già viene svolto il servizio di trasbordo del materiale della raccolta nei camion compattatori. E’ giunto il momento di guardare avanti, con l’Ecocentro potremmo dare il via all’autoconferimento e gli utenti non saranno più costretti a mantenere in casa i rifiuti per giorni”.