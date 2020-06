L’AQUILA – Con 18 voti contrari, l’intera opposizione più gran parte della maggioranza di centrodestra ad eccezione della Lega e di L’Aquila Futura, il Consiglio comunale dell’Aquila ha bocciato la proposta di variazione di destinazione d’uso che avrebbe consentito la realizzazione di un centro commerciale in località Centi Colella.

Con l’astensione del sindaco Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, e del presidente dell’assise, Roberto Tinari di Forza Italia, il centrodestra si è ripresentato spaccato in aula, dopo che all’ultima seduta del Consiglio, con lo stesso schema, aveva respinto una proposta analoga per un altro insediamento che sarebbe dovuto sorgere a Pettino.

A favore della variazione all’ordine del giorno di oggi solo i gruppi della Lega e di L’Aquila Futura, la civica che fa riferimento a Roberto Santangelo, mentre hanno votato contro il partito del sindaco, la consigliera Tiziana Del Beato, ex Lega e Roberto Junior Silveri, ex Forza Italia oggi entrambi nel gruppo misto, l’Udc e il centrosinistra.

“Riteniamo necessario fare una vera programmazione con il Piano regolatore e il Piano del commercio”, è stato l’affondo di Leonardo Scimia, di Fratelli d’Italia, “siamo contrari non a questi insediamenti ma ad interventi estemporanei, vogliamo garantire un iter amministrativo rapido ai privati, ma deve esserci un interesse pubblico che non ravvisiamo in questi due interventi”.

La seduta del Consiglio, ancora in remoto non senza polemiche, è stata caratterizzata dai soliti siparietti dovuti ai malfunzionamenti degli apparecchi elettronici, a risate di sottofondo e dalle gaffe del presidente Tinari, a cui ancora capita di sbagliare i nomi dei consiglieri – come Carla Cimoroni chiamata con due erre – oltre che dalla partecipazione di alcuni, come Junior Silveri, dalla propria auto mentre sono al volante.

“Che fenomeni, prima dichiarano il voto contrario e al momento dell’appello non rispondono!”, ha esclamato fuoricampo Giustino Masciocco, di Articolo 1, commentando il fatto che alcuni non avessero risposto alla chiamata del presidente quando si trattava di votare.

Con il voto di oggi vanno dunque in archivio entrambi i progetti di nuovi centri commerciali che hanno mandato in frantumi la maggioranza di centrodestra, che pure aveva approvato in Giunta, con due distinti atti di indirizzo, le due proposte. E che anche la Commissione Territorio aveva approvato e trasmesso al Consiglio, dopo aver chiesto e ottenuto dalle società proponenti la valutazione dell’impatto dei due insediamenti sulla viabilità e sull’ambiente.