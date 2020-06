L’AQUILA – Maggioranza divisa e nulla di fatto dal Consiglio comunale dell’Aquila che oggi, tra le altre cose, era chiamato a esaminare i progetti di due nuovi centri commerciali, uno in località Centi Colella e uno a Pettino.

Si tratta, in particolare, di una variazione di destinazione d’uso di un’area, da “zona per attrezzature direzionali” a “zona per attrezzature commerciali”, con il relativo planivolumetrico di coordinamento per la realizzazione di un parco commerciale, e di una richiesta di variazione di destinazione d’uso nel secondo caso.

Sul tema, su cui ha già espresso contrarietà la Confcommercio, si è divisa la stessa maggioranza, con da un lato la Lega che sostiene entrambi i progetti, dall’altro Forza Italia e Fratelli d’Italia che appaiono freddi e il consigliere del gruppo Misto (ex Forza Italia) Roberto Junior Silveri apertamente contrario.

Contro i due interventi tutta l’opposizione.

Il progetto di Centi Colella prevede di realizzare un parco commerciale di media distribuzione da 3.300 mq (2.500 destinati a negozi, 600 a attività di somministrazione o comunque non soggette alle norme sul commercio e 200 mq a bar), su un unico livello, distinto in due settori, in maniera da configurare spazi di differenti superfici.

In cambio, la società proprietaria dei terreni s’impegnerebbe a realizzare parcheggi pubblici sul lato sud-est, su una superficie di 4.348 mq, a confine con l’area del Centro postale operativo, e verde pubblico attrezzato con giochi ed elementi di arredo sul lato nord, su una superficie di 3.680 mq, oltre a 1.400 mq di parcheggi sui lati nord ed ovest, e ulteriori stalli a sud, nella zona già destinata a viabilità e parcheggi.

Il progetto di Pettino prevede, invece, la rotazione da “attrezzature generali direzionali” ad “attrezzature generali commerciali” di 18.690 metri quadrati di un lotto tra la strada statale 80, via Solaria e via Caduti sul lavoro.

Si tratta di un insediamento commerciale su due distinti immobili, destinati ad ospitare tre attività di media distribuzione di differenti dimensioni, fisicamente e strutturalmente indipendenti, per una superficie coperta di 6.534 mq.

2.595 mq del lotto verrebbero destinati a verde pubblico, a monte, su via Solaria; 7.512 mq, invece, a viabilità e parcheggi.

Il Consiglio, non senza polemiche riunito ancora una volta in modalità telematica, alla fine, all’esito del voto su una pregiudiziale sollevata dai consiglieri Luciano Bontempo (Udc) e Angelo Mancini (L’Aquila sicurezza lavoro), ha rinviato la discussione sulla proposta riguardante Centi Colella e ha respinto con 19 voti contrari, 4 favorevoli (quelli della Lega) e 3 di astensione quella relativa a Pettino.

Non è passata inosservata l’assenza in aula del sindaco Pierluigi Biondi e il voto contrario dei consiglieri del suo partito, Fratelli d’Italia. Sono invece usciti al momento del voto i rappresentanti di Forza Italia.

“Non c’è nessun caso politico”, afferma a L’Aquilablog l’assessore all’Urbanistica Daniele Ferella, della Lega, “la norma prevede che sia il Consiglio a doversi esprimere, quindi chiunque voglia mettere in ballo questioni politiche lo fa in mala fede, probabilmente perché l’urbanistica è sempre stata utilizzata così”.

“Le norme tecniche, che chiunque può leggere, prevedono che sono possibili cambi di destinazione d’uso – spiega – previa il riconoscimento del pubblico interesse da parte del Consiglio comunale”.

“Se il voto contrario ci ha spiazzato? Non me ne sono proprio interessato” dice Ferella, “io come tutto il partito abbiamo lasciato libertà a ciascun consigliere”.

Una presa di distanza biasimata dalle due società proponenti, “Ventuno srl” e “Saeco”, dalle quali trapela insofferenza per il fatto che entrambe le pratiche fossero state approvate dalla Giunta con due distinti atti di indirizzo che ravvisavano l’interesse generale, tra il gennaio e il giugno del 2019.

Non solo, in Commissione Territorio alcuni consiglieri avevano obiettato la necessità di valutare l’impatto dei due progetti sulla viabilità e sull’ambiente e le due società hanno fornito la necessaria documentazione tanto che, al riesame dei progetti, la stessa Commissione li aveva approvati e trasmessi al Consiglio.

Due passaggi – quello in Giunta e quello in Commissione – considerati rilevanti sotto il profilo politico-amministrativo contraddetti dal voto in aula.