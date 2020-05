L’AQUILA – È stata trasmessa all’Agenzia regionale di protezione civile dell’Emilia-Romagna la documentazione relativa al primo lotto dei lavori della Centrale operativa del 118 dell’Aquila.

A darne l’annuncio sono il sindaco dell’Aquila e presidente del Comitato ristretto dei sindaci, Pierluigi Biondi, e il direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Roberto Testa.​

“Una volta ottenuto il nulla osta, potrà partire lo stralcio funzionale da 2,1 milioni di euro che prevede la realizzazione della nuova elipiazzola mediante completamento delle opere già presenti in sito, la realizzazione del piazzale di collegamento tra piazzola e hangar, l’edificazione dell’hangar e dei locali tecnici necessari, la perimetrazione dell’area mediante una recinzione protettiva e la sistemazione delle aree verdi”, spiegano Biondi e Testa.​

Il primo lotto è finanziato con i 2,1 milioni di euro donati dalla Regione Emilia-Romagna a seguito del sisma. Il progetto complessivo, invece, da circa 7,5 milioni, prevede un contributo di 4,2 milioni a carico dello Stato e 1,2 ancora da reperire. ​

“Finalmente – afferma Biondi – l’edilizia sanitaria del capoluogo di regione riceve un degno impulso. Dopo i fondi per l’area ex G8 e Delta 7, per circa 3 milioni di euro, in parte già completati e in parte in corso di realizzazione, è arrivato anche il momento del 118″. ​

“È la testimonianza concreta – continua il sindaco – della serietà degli impegni assunti dal presidente di Regione, Marco Marsilio, in favore dell’ospedale dell’Aquila, riaffermata anche dalla recente visita che il governatore ha effettuato nelle ‘incompiute’ del San Salvatore, congelate dai cinque anni di disinteresse mostrati dall’ex presidente Luciano D’Alfonso e dal suo braccio destro Silvio Paolucci, per un lustro impalpabile assessore al Bilancio e alla Sanità per tutto il territorio delle aree interne”.​

“Finalmente impegni certi e prospettive di rilancio vere per la nostra sanità”, conclude Biondi.