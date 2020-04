L’AQUILA – Prosegue anche nelle domeniche del Tempo di Pasqua, dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio, la trasmissione in diretta streaming, tramite il servizio di www.abruzzoweb.it e www.laquilablog.it, della messa festiva al fine di consentire la condivisione spirituale dei fedeli che in questo tempo di quarantena non possono partecipare fisicamente alle celebrazioni liturgiche.

Pertanto domenica 19 aprile, sempre alle ore 17,30, sarà possibile seguire la celebrazione della seconda domenica di Pasqua, detta anche Ottava di Pasqua o Domenica in Albis, ma sempre più conosciuta come domenica della Divina Misericordia istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992.

La liturgia, accompagnata dal suono dell’organo, sarà presieduta dal can. Alessandro Benzi, parroco di Santa Giusta e concelebrata da alcuni parroci del centro storico.