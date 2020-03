L’AQUILA – Ballare da casa per non permettere al Coronavirus di fermare la danza e il divertimento.

In tempo di emergenza sanitaria si può ormai fare di tutto. L’importante è non uscire ed organizzarsi con una buona connessione internet.

Negli ultimi giorni si sono infatti moltiplicate sui social le iniziative in streaming da parte di moltissimi insegnanti e istruttori che hanno deciso di rispondere alla quarantena forzata creando momenti di aggregazione virtuale, attraverso i social ed alcune app che permettano di effettuare videochiamate.

Dalle lezioni di musica a quelle di inglese, passando anche per la ginnastica il pilates, fino appunto ad arrivare ai corsi di ballo. Come quelli, del centro studi Danza & Fitness Asd Serena dance studio dell’Aquila.

A proporre l’iniziativa gli insegnanti di danza Serena e Federico Pennelli, che si sono reinventati “maestream” offrendo le lezioni gratuite e in diretta a bambini e ragazzi, sulle piattaforme Zoom Meeting, Skype e Facebook,

“Le discipline trattate riguardano principalmente i corsi di danze latine – spiega a L’Aquila Blog Serena Pennelli – Abbiamo avviato su Zoom meeting anche il corso di danze caraibiche di primo livello, e i corsi di Balli di gruppo coreografici. Tranne i corsi per agonisti, gli altri sono liberi, e diamo la possibilità di accedere a chiunque volesse passare qualche oretta in movimento in modo da poter dare un nostro supporto in questo difficile periodo”.

In particolare, le lezioni sono iniziate una quindicina di giorni fa e, come precisa la stessa insegnante “sono tante le persone che hanno deciso di partecipare, per potersi distrarre e trascorrere il tempo a ritmo di musica”.

“Andremo avanti per rendere la quarantena più allegra e spensierata – aggiunge – e saremo ben contenti di accogliere chiunque avrà voglia di seguirci”.

Per info, basta contattare via Whatsapp il numero 3494630627, oppure clikkare alla pagina Facebook Asd Serena dance studio. (m.s.)