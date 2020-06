CATIGNANO – “Catignano modello di buona amministrazione da prendere come esempio, Catignano si trova a 30 km dal capoluogo pescarese,1300 anime con tanta voglia di fare e fare bene”.

Lo dice il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo.

“ottimo lavoro svolto dal sindaco Enrico Valentini e dalla sua giunta al tempo del Covid-19, quasi un’impresa chiudere il bilancio riuscendo a dimezzare la TARI alle utenze non domestiche senza produrre autocertificazioni e a ridurre l’aliquota IMU per i terreni edificabili” prosegue l’on Luigi D’Eramo “ un ‘amministrazione attenta alle necessità economiche post lockdown dei suoi concittadini ma senza tralasciare le opere pubbliche in corso e i cantieri prossimi all’apertura. A loro va il mio ringraziamento e il mio plauso”, conclude.